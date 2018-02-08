На Миколаївщині автомобіль врізався у дерево, водія довелось вирізати. ФОТО

Напередодні, о 22:50, за екстреним номером “101” очевидці повідомили про те, що на 21 км. автодороги Т-15-08 “Калинівка-Снігурівка-Березнегувате” поблизу с. Білозірки Вітовського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце прибули рятувальники 16 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

З’ясувалось, що водій автомобілю Москвич 2141 не впорався із керуванням та під час руху транспортний засіб з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Водія заблокувало понівеченими елементами авто.

За допомогою шансового інструменту рятувальники вивільнили постраждалого 1985 р.н. із легковика.

Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до Вітовської центральної районної лікарні із попереднім діагнозом - перелом лівого стегна.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області