На Черкащині у власному будинку жахливо загинуло літнє подружжя. ФОТО

08 лютого близько 07:00 в житловому будинку села Тубільці виникла пожежа.

Інформацію про загорання рятувальники отримали від мешканців села. У відповідності до районного плану реагування, для боротьби із вогнем, на місце події були спрямовані добровольці двох місцевих пожежних команд із сіл Мошни та Яснозір’я, які о 08:50 пожежу ліквідували.

Під час проведення розвідки у задимленому помешканні були знайдені тіла двох людей, 81-річного господаря та його 79-річної дружини.

Триває перевірка обставин їх загибелі та причини виникнення пожежі.

Для гасіння пожежі залучалось 3 одиниці техніки та 6 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області