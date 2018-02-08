Син, який погрожував батькові вбивством, виявився ще й чорним археологом. ФОТО

Новобаварський відділ Харківської місцевої прокуратури №2 спільно з Новобаварським ВП ГУ НП в області викрили 35-річного харків'янина, який в себе вдома зберігав цілий арсенал боєприпасів.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Олександра Фільчакова, до правоохоронців звернувся 67-річний мешканець Новобаварського району. Він повідомив, що рідний син погрожує йому вбивством. Оскільки нащадок захоплюється мисливством і у нього є рушниця, то батько мав серйозні побоювання за своє життя. Крім того, пенсіонер розповів, що з сином часто виникають конфлікти, у тому числі і фінансового характеру, а їх відносини важко назвати дружніми.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством). З метою перевірки обставин заяви за санкцією суду правоохоронці провели обшук у квартирі сина, та, окрім зареєстрованої рушниці, виявили цілий арсенал.

Виявилося, що чоловік колекціонував боєприпаси часів Другої світової війни. За попередніми даними, він був так званим чорним археологом.

У квартирі знайшли майже 700 патронів калібру 7,62 мм, сипучу речовину, схожу на порох, предмети, подібні до частини гранат Ф-1 та РГД-5, піротехнічні засоби, сигнальні патрони тощо. Небезпечні знахідки вилучили та направили на експертизу.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо оголошення про підозру.

Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області