У Тернополі пильна сусідка допомогла затримати квартирного крадія. ФОТО
У Тернополі пильна сусідка допомогла затримати квартирного крадія. ФОТО
Виламана серцевина вхідних дверей, перевернута квартира - такі наслідки роботи злодія, який проник до помешкання на вулиці Золотогірський.
Дзвінок на лінію "102" про ймовірно сторонніх людей у житлі надійшов від сусідки близько 12:00. Жінка почула сторонні звуки із житла через стінку. Вона знала, що власники в цей час перебувають на роботі. Її слова підтвердила й господиня квартири, якій та зателефонувала.
На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група, бійці корду, патрульної поліції. Неподалік об'єкту знаходилися і працівники поліції охорони. Саме вони за три хвилини після повідомлення прибули за вказаною адресою.
Квартира і сусідки, і потерпілої знаходилися поруч на четвертому поверсі. Тому жінка після того, як викликала силовиків, закрила на ключ двері спільного коридору, заблокувавши сторонню особу всередині, а сама також покинула житло.
Заблокували виходи і поліцейські охорони. Загальні двері правоохоронцям довелося виламувати. Зайшовши до житла, сторонніх осіб вони не побачили, але всюди валялися розкидані речі. Оскільки підозрюваний втекти не мав як, силовики почали обшукувати житло. Сторонню особу знайшли на добудованому горищі. Чоловік там заховався між старими речами. Його затримали.
У ході перевірки з'ясувалося, що крадій - двадцятидев'ятирічний мешканець Івано-Франківської області. Чоловік неодноразово судимий за майнові злочини. Минулого року він звільнився з місць позбавлення волі. Вирішується питанння про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри. Окрім цього оперативники перевіряють даного чоловіка на причетність до інших злочинів.
Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області