У Тернополі пильна сусідка допомогла затримати квартирного крадія. ФОТО

Виламана серцевина вхідних дверей, перевернута квартира - такі наслідки роботи злодія, який проник до помешкання на вулиці Золотогірський.

Дзвінок на лінію "102" про ймовірно сторонніх людей у житлі надійшов від сусідки близько 12:00. Жінка почула сторонні звуки із житла через стінку. Вона знала, що власники в цей час перебувають на роботі. Її слова підтвердила й господиня квартири, якій та зателефонувала.

На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група, бійці корду, патрульної поліції. Неподалік об'єкту знаходилися і працівники поліції охорони. Саме вони за три хвилини після повідомлення прибули за вказаною адресою.