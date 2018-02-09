У Харкові ліквідовано підпільний наркоцентр, та звільнено 30 людей. ФОТО

Харківська місцева прокуратура №3 спільно з поліцією у рамках розслідування кримінального провадження іншого злочину в одному з приватних житлових будинків Немишлянського району м. Харкова виявили близько 30 людей, які повідомили, що їх утримують насильно, нібито з метою лікування від наркотичної залежності.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Руслана Скуратовича, наразі встановлено, що чоловіків та жінок віком від 25 до 45 років проти їх волі привозили до будинку.

За показами свідків, що зараз перевіряються слідчим шляхом, жертв хапали просто на вулиці та доставляли до будинку. Там у них відбирали телефони, документи та особисті речі. Вихід з приміщення постійно був під замком, а на вікнах були грати. До того ж до невільників була приставлена охорона. Деякі з бранців заявляють, що не бачили вулиці більше року.

У підпільному центрі вилучено медпрепарати, які, за словами невільників, їх насильно змушували приймати. Найближчим часом буде призначена експертиза, що має встановити вміст препаратів та їх призначення.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі, викрадення двох і більше осіб).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини справи та причетні особи.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області