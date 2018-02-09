Кошмарна ДТП у Тернополі забрала життя чоловіка та здоров’я дитини. ФОТО

У Тернополі, на вулиці Микулинецькій, зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та вантажівка ЗІЛ.

Водій легківки загинув на місці. 9-річна дівчинка, яка перебувала у салоні автомобіля Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. За попередніми даними, водій Volkswagen порушив Правила дорожнього руху.