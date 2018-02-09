Кошмарна ДТП у Тернополі забрала життя чоловіка та здоров’я дитини. ФОТО

Кошмарна ДТП у Тернополі забрала життя чоловіка та здоров’я дитини. ФОТО

07:04 09.02.2018
  • Кошмарна ДТП у Тернополі забрала життя чоловіка та здоров’я дитини. ФОТО
  • Кошмарна ДТП у Тернополі забрала життя чоловіка та здоров’я дитини. ФОТО

У Тернополі, на вулиці Микулинецькій, зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та вантажівка ЗІЛ.

Водій легківки загинув на місці. 9-річна дівчинка, яка перебувала у салоні автомобіля Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. За попередніми даними, водій Volkswagen порушив Правила дорожнього руху.

Усі обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Тернопільської області

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