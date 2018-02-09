На Миколаївщині затримані злочинці, які стріляли в поліцейських. ФОТО

Вночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на підприємстві у с. Радсад Миколаївського району спрацювала сигналізація.

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що невідомі проникли у приміщення та викрали касовий апарат. Проведеними заходами оперативники Управління карного розшуку та Миколаївського районного відділення поліції з’ясували, що зловмисники зникли на автомобілі Mercedes сірого кольору у напрямку м. Одеса.



Для затримання злодіїв, ускладнення руху їх транспортного засобу та уникнення можливої втечі, співробітники карного розшуку та патрульні поліцейські імітували біля с. Нечаяне оформлення дорожньо-транспортної пригоди, частково перекривши проїзну частину.

Коли ж Mercedes із трьома чоловіками в салоні під’їхав до місця умовного ДТП, один із пасажирів дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та на вимогу правоохоронців вийти із авто почав стріляти по поліцейських, які наближались.

Один із оперативників здійснив постріл у відповідь. За лічені хвилини усі зловмисники були роззброєні та затримані. Ніхто з поліцейських та злочинців не постраждав.



Троє мешканців Одеси, віком 21-25 років, разом із транспортним засобом були доставлені до відділення поліції. Один із молодиків раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки у іншому регіоні країни.



Слідчими за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка», що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Питання про внесення до ЄРДР відомостей щодо посягання на життя працівника поліції вирішується (ст. 348 КК України). Санкція зазначеної статті передбачає до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.



Встановлюються усі обставини події та перевіряється причетність одеситів до скоєння інших злочинів. Зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом суд обиратиме їм міру запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаїській області

