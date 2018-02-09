На Прикарпатті через недогляд матері троє дітей потрапили до лікарні. ФОТО

На Прикарпатті через недогляд матері троє дітей потрапили до лікарні. ФОТО

07:41 09.02.2018
  • На Прикарпатті через недогляд матері троє дітей потрапили до лікарні. ФОТО
  • На Прикарпатті через недогляд матері троє дітей потрапили до лікарні. ФОТО
  • На Прикарпатті через недогляд матері троє дітей потрапили до лікарні. ФОТО
  • На Прикарпатті через недогляд матері троє дітей потрапили до лікарні. ФОТО
  • На Прикарпатті через недогляд матері троє дітей потрапили до лікарні. ФОТО

Працівники ювенальної превенції Богородчанського відділення поліції спільно з представниками служби у справах дітей райдержадміністрації та районного центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді встановили, що батьки не виконують обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання своїх неповнолітніх дітей.

Із сім’ї, яка проживає у селі Горохолина правоохоронці та представники соціальних служб доправили до лікарні трьох дітей віком 2, 3 та 14 років, а їх 37-річну матір, яка ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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