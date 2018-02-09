На Луганщині перекинулась іномарка, постраждали жінка та дитина. ФОТО
На Луганщині перекинулась іномарка, постраждали жінка та дитина. ФОТО
На вулиці Миру у місті Попасна сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередніми даними, 32-річний водій автомобіля «Volkswagen Caddy», не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, скоїв наїзд на перешкоду (електроопору) через що сталося перекидання транспортного засобу.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали легкі тілесні ушкодження пасажири автівки - 11-річна дівчина та її 31-річна мати.
Матеріали за даним фактом ДТП внесено до Єдиного обліку.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області