На Луганщині перекинулась іномарка, постраждали жінка та дитина. ФОТО

На вулиці Миру у місті Попасна сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, 32-річний водій автомобіля «Volkswagen Caddy», не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, скоїв наїзд на перешкоду (електроопору) через що сталося перекидання транспортного засобу.



Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали легкі тілесні ушкодження пасажири автівки - 11-річна дівчина та її 31-річна мати.

Матеріали за даним фактом ДТП внесено до Єдиного обліку.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області