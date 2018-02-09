У Вінниці на легковик впав стовп електромережі, є поранені. ФОТО

У Вінниці на легковик впав стовп електромережі, є поранені. ФОТО

14:01 09.02.2018
  • У Вінниці на легковик впав стовп електромережі, є поранені. ФОТО
  • У Вінниці на легковик впав стовп електромережі, є поранені. ФОТО
  • У Вінниці на легковик впав стовп електромережі, є поранені. ФОТО

09 лютого о 0 8:41 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вул. Київській в м.Вінниці біля Центрального автовокзалу на автомобіль “Пежо Експерт” впала електроопора та потрібна допомога рятувальників.

Прибувши до місця події, бійці ДСНС за допомогою спецобладнання розрізали металеві частини електроопори та прибрали їх з автомобіля.

На момент падіння електроопори, 46-річний власник транспортного засобу, знаходився біля автомобіля та отримав травми. Його до моменту прибуття рятувальників госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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