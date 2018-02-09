На Луганщині легковик вилетів з траси в очерет, є поранені. ФОТО

Приблизно о 13:10, на 24 км + 400 м автодороги Т-13-14 «КПП Просяне-Біловодськ-Широкий» у Марківському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

За попередніми даними, 54-річний водій автомобіля «Sкoda Octavia A5», на закруглені дороги не врахував дорожньої обстановки, не впоравшись з керуванням, виїхав за межи проїжджої частини та здійснив перекидання.

Унаслідок ДТП травми отримала пасажир автівки – 77-річна жінка, місцева мешканка, яку з переломом руки госпіталізували до хірургічного відділення районної лікарні.



Матеріали за даним фактом ДТП внесено до Єдиного обліку. Наразі усі обставини пригоди з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

