У Житомирі поліцейські затримали зухвалу банду домушників. ФОТО

Близько 18:30 на виїзді з обласного центру поліцейські затримали автомобіль «БМВ», в якому знаходилось троє громадян.

За наявною інформацією, упродовж 7-8 лютого вони встигли обікрасти у м. Житомирі кілька осель.

Згодом з’ясувалось, що молодики є жителями східних областей України, віком від 30 до 35 років. Прибули до Житомира із заходу, а були затримані на виїзді у напрямку столиці.

Під час огляду їх транспортного засобу було вилучено специфічні інструменти, фомки, набір відмичок, змінне взуття та рукавички. Також виявлено ювелірні вироби із золота та срібла, гроші у гривнях та валюті, банківські картки та інші речі, що можуть вказувати на злочинну діяльність.

На даний час встановлена причетність затриманих щонайменше до трьох крадіжок, а сума завданого ними жителям обласного центру збитку становить близько 250 тисяч гривень.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Молодики затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально процесуального кодексуУкраїни. Також триває перевірка їх причетності до інших подібних злочинів.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області