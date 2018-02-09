У Херсоні поліцейські вилучили арсенал гранат та боєприпасів. ФОТО

У Херсоні поліцейські вилучили арсенал гранат та боєприпасів. ФОТО

16:40 09.02.2018
  • У Херсоні поліцейські вилучили арсенал гранат та боєприпасів. ФОТО
  • У Херсоні поліцейські вилучили арсенал гранат та боєприпасів. ФОТО
  • У Херсоні поліцейські вилучили арсенал гранат та боєприпасів. ФОТО

На Херсонщині працівникам управління карного розшуку обласного главку поліції поступила оперативна інформація, що житель Херсона вдома зберігає гранату.

Інформація підтвердилась.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 49-річного херсонця поліцейські вилучили арсенал боєприпасів.

Як розповів т.в.о. начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, на території домоволодіння чоловіка працівники поліції помітили окреме приміщення. Під час його огляду поліцейські виявили в значній кількості патрони різного калібру та предмети, схожі на вибухівку і боєприпаси різної модифікації.

На даний час встановлюється місце походження виявлених предметів. Вилучене направлене на дослідження.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Потрібно розрізняти, що є мистецтвом, а що пропагандою
04.02.2018
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Соратникам Януковича не місце на українському телебаченні!
02.02.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Допомога США для України
02.02.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам перешкоджати працювати журналістам, яких підозрюють у ворожій пропаганді?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.