У Херсоні поліцейські вилучили арсенал гранат та боєприпасів. ФОТО

На Херсонщині працівникам управління карного розшуку обласного главку поліції поступила оперативна інформація, що житель Херсона вдома зберігає гранату.

Інформація підтвердилась.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 49-річного херсонця поліцейські вилучили арсенал боєприпасів.

Як розповів т.в.о. начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, на території домоволодіння чоловіка працівники поліції помітили окреме приміщення. Під час його огляду поліцейські виявили в значній кількості патрони різного калібру та предмети, схожі на вибухівку і боєприпаси різної модифікації.

На даний час встановлюється місце походження виявлених предметів. Вилучене направлене на дослідження.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області