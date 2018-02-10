На Вінниччині пожежа забрала життя літнього чоловіка. ФОТО

На Вінниччині пожежа забрала життя літнього чоловіка. ФОТО

09:00 10.02.2018
  • На Вінниччині пожежа забрала життя літнього чоловіка. ФОТО
  • На Вінниччині пожежа забрала життя літнього чоловіка. ФОТО
  • На Вінниччині пожежа забрала життя літнього чоловіка. ФОТО

О 07:46 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в с. Холодівка Тульчинського району горить господарча будівля.

До місця виклику одразу було направлено рятувальників ДПРЧ-14. Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС на підлозі виявили тіло 68-річного чоловіка.

Рятувальники о 8:07 пожежу локалізували, а о 8:10 ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено домашнє майно.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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