На Львівщині під час ДТП одна людина загинула та шестеро поранені. ФОТО
На Львівщині під час ДТП одна людина загинула та шестеро поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:00 на об’їзній дорозі міста Львова неподалік села Підбірці Пустомитівського району.
Зіткнулись автомобілі «Тойота Лендкрузер», яким керував 36-річний киянин та «Опель Комбо», за кермом якого перебував 34-річний мешканець одного з сіл Городоцького району.
Внаслідок автопригоди травми отримали водії автомобілів-учасників ДТП, а також троє пасажирів «Тойоти» та двоє пасажирів «Опеля».
В подальшому 57-річна пасажирка «Опеля» від отриманих травм померла у реанімації однієї з львівських лікарень.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області