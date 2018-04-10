На Львівщині під час ДТП одна людина загинула та шестеро поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:00 на об’їзній дорозі міста Львова неподалік села Підбірці Пустомитівського району.

Зіткнулись автомобілі «Тойота Лендкрузер», яким керував 36-річний киянин та «Опель Комбо», за кермом якого перебував 34-річний мешканець одного з сіл Городоцького району.

Внаслідок автопригоди травми отримали водії автомобілів-учасників ДТП , а також троє пасажирів «Тойоти» та двоє пасажирів «Опеля».

В подальшому 57-річна пасажирка «Опеля» від отриманих травм померла у реанімації однієї з львівських лікарень.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області