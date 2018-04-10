На Рівненщині внаслідок зіткнення Лексуса з ВАЗом загинув водій останнього. ФОТО

На Рівненщині внаслідок зіткнення Лексуса з ВАЗом загинув водій останнього. ФОТО

22:00 10.04.2018
  • На Рівненщині внаслідок зіткнення Лексуса з ВАЗом загинув водій останнього. ФОТО
  • На Рівненщині внаслідок зіткнення Лексуса з ВАЗом загинув водій останнього. ФОТО
  • На Рівненщині внаслідок зіткнення Лексуса з ВАЗом загинув водій останнього. ФОТО
  • На Рівненщині внаслідок зіткнення Лексуса з ВАЗом загинув водій останнього. ФОТО
  • На Рівненщині внаслідок зіткнення Лексуса з ВАЗом загинув водій останнього. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Дядьковичі до поліції надійшло близько 19 години.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 54-річний житель села Великий Шпаків, керуючи автомобілем «ВАЗ 21063», рухаючись у напрямку Млинова, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Lexus RX 300» під керуванням 65-річного рівнянина.

Унаслідок ДТП водій ВАЗівки отримав тілесні ушкодження та був доставлений одного з медзакладів Рівного. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя чоловікові врятувати не вдалось.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій «Lexus» унаслідок зіткнення не постраждав.

Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик Рівного.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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