На Полтавщині впав гелікоптер, пілоти якого мабуть народилися у сорочках. ФОТО
На Полтавщині впав гелікоптер, пілоти якого мабуть народилися у сорочках. ФОТО
Подія сталась біля села Чернишівка у Шишацькому районі.
На місце аварії прибули наряди поліції, медики та рятувальники.
Встановлено, що на борту гелікоптера «Мі-2», який належить приватній фірмі, перебувало двоє пілотів.
Унаслідок падіння вони не постраждали.
За попередньою інформацією, гелікоптер здійснював авіахімічні роботи.
Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області