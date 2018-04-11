На Полтавщині впав гелікоптер, пілоти якого мабуть народилися у сорочках. ФОТО

На Полтавщині впав гелікоптер, пілоти якого мабуть народилися у сорочках. ФОТО

10:20 11.04.2018
  • На Полтавщині впав гелікоптер, пілоти якого мабуть народилися у сорочках. ФОТО
  • На Полтавщині впав гелікоптер, пілоти якого мабуть народилися у сорочках. ФОТО
  • На Полтавщині впав гелікоптер, пілоти якого мабуть народилися у сорочках. ФОТО

Подія сталась біля села Чернишівка у Шишацькому районі.

На місце аварії прибули наряди поліції, медики та рятувальники.

Встановлено, що на борту гелікоптера «Мі-2», який належить приватній фірмі, перебувало двоє пілотів.

Унаслідок падіння вони не постраждали.

За попередньою інформацією, гелікоптер здійснював авіахімічні роботи.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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