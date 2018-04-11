На Буковині легковик протаранив скутер, є загиблі та поранені. ФОТО

На Буковині легковик протаранив скутер, є загиблі та поранені. ФОТО

10:40 11.04.2018
  • На Буковині легковик протаранив скутер, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Буковині легковик протаранив скутер, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Буковині легковик протаранив скутер, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Буковині легковик протаранив скутер, є загиблі та поранені. ФОТО

Автопригода сталася у селі Коритне Вижницького району.

Керуючи автомобілем «Мерседес Бенц», 29-річний районний житель не впорався з керуванням і зіткнувся зі скутером, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок удару постраждали мешканці села: водій та пасажир скутера, віком близько 30-ти років.

У буковинців лікарі діагностували відкриті черепно-мозкові травми і численні політравми тулуба. На даний час один із чоловіків перебуває без свідомості. Інший буковинець помер у реанімаційному відділенні, попри всі спроби медиків врятувати йому життя.

Медичне освідчення водія іномарки на стан алкогольного сп’яніння показало, що чоловік керував транспортним засобом у нетверезому стані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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