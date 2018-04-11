У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталась потрійна ДТП. ФОТО

У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталась потрійна ДТП. ФОТО

11:20 11.04.2018
  • У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталась потрійна ДТП. ФОТО
  • У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталась потрійна ДТП. ФОТО
  • У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталась потрійна ДТП. ФОТО

Напередодні, близько 13:00, у поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Київ-Чоп у Буському районі.

Правоохоронці встановили, що неподалік селища Олесько зіткнулися автомобілі «Шкода», «Ягуар» та «Фольксваген», які рухалися у попутному напрямку в бік Києва. За медичною допомогою до лікарів звернулася пасажирка «Шкоди», 24-річна жителька Бродівського району.

За словами водіїв, через загорання очерету на автодорозі утворилося задимлення та суттєво знизилася видимість.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.