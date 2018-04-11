У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталась потрійна ДТП. ФОТО

Напередодні, близько 13:00, у поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Київ-Чоп у Буському районі.

Правоохоронці встановили, що неподалік селища Олесько зіткнулися автомобілі «Шкода», «Ягуар» та «Фольксваген», які рухалися у попутному напрямку в бік Києва. За медичною допомогою до лікарів звернулася пасажирка «Шкоди», 24-річна жителька Бродівського району.

За словами водіїв, через загорання очерету на автодорозі утворилося задимлення та суттєво знизилася видимість.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

