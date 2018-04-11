На Вінниччині СБУ викрила на хабарі заступника прокурора області. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України та детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі заступника керівника прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що посадовець вимагав шість тисяч доларів США за вирішення питання стосовно закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення 50 гектарів земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини.

Правоохоронці затримали фігуранта справи та двох посередників за місцями їх проживання після отримання всієї суми хабара.

Досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ