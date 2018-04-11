У Ніжині на мосту сталась смертельна ДТП за участі двох іномарок. ФОТО

Два легковика зіткнулися через виїзд одного з них на зустрічну смугу руху. В результаті один водій загинув, іншого з травмами госпіталізовано до місцевої лікарні.

Увечері 10 квітня до поліції надійшло повідомлення, що в Ніжині на мосту через залізницю сталася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, попередньо встановила, що водій автомобіля "Seat Ibiza" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем "Opel Omega".

Внаслідок ДТП водій "Seat Ibiza" загинув на місці події. Інший водій отримав тілесні ушкодження та з політравмою госпіталізований до травматологічного відділення Ніжинської центральної міської лікарні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

