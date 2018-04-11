У Ніжині на мосту сталась смертельна ДТП за участі двох іномарок. ФОТО

У Ніжині на мосту сталась смертельна ДТП за участі двох іномарок. ФОТО

15:00 11.04.2018
  • У Ніжині на мосту сталась смертельна ДТП за участі двох іномарок. ФОТО
  • У Ніжині на мосту сталась смертельна ДТП за участі двох іномарок. ФОТО
  • У Ніжині на мосту сталась смертельна ДТП за участі двох іномарок. ФОТО

Два легковика зіткнулися через виїзд одного з них на зустрічну смугу руху. В результаті один водій загинув, іншого з травмами госпіталізовано до місцевої лікарні.

Увечері 10 квітня до поліції надійшло повідомлення, що в Ніжині на мосту через залізницю сталася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, попередньо встановила, що водій автомобіля "Seat Ibiza" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем "Opel Omega".

Внаслідок ДТП водій "Seat Ibiza" загинув на місці події. Інший водій отримав тілесні ушкодження та з політравмою госпіталізований до травматологічного відділення Ніжинської центральної міської лікарні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.