На Київщині "Мерседес" зіткнувся з маршруткою, четверо людей поранені. ФОТО

Сьогодні близько сьомої години ранку на 36 кілометрі автодороги Київ-Одеса поблизу смт. Калинівка сталася ДТП за участі автомобілів «Богдан» та «Мерседес».

Чотирьох постраждалих пасажирів маршрутки з травмами різного ступеня тяжкості доставлено в лікарню.

Відомо, що 53-річний водій «Богдану», в салоні якого знаходилися шість працівників одного з підприємств, намагаючись здійснити розворот через зустрічну смугу, допустив зіткнення з «Мерседесом» під керуванням 37-річного киянина.

На місці події працюють слідчі та експерти.

Поліція відкрила за даним фактом кримінального провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області