Поліцейські Київщини затримали наркодилера за торгівлю метадоном. ФОТО

Місцевий 36-річний раніше судимий чоловік збував на території району особливо небезпечний наркотичний засіб метадон і сильнодіючий медичний препарат димедрол.

Працівники Вишгородський відділ поліції викрили та затримали наркозбувача «на гарячому», після проведення 2-х оперативних закупок. Вилучили грошову виручку та заборонені наркотичні засоби, які направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області