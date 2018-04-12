В Одесі патрульні звільнили жінку, яку прикували ланцюгом до стіни. ФОТО

Поліцейські отримали інформацію, що у Малиновському районі міста в приватному будинку кричить людина.

На місці виклику правоохоронці помітили жінку, яка знаходилась у помешканні та просила по допомогу.

Вона була прикута ланцюгом за шию до стіни.

Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини, поліцейські через вікно проникли до приміщення.

Патрульні, спільно з рятувальниками, які терміново прибули на виклик, визволили заручницю.

27-річну потерпілу передали медикам. На місце події викликали слідчих для з’ясування усіх обставин.

Наразі слідчі вживають першочергові заходи щодо встановлення та затримання особи причетної до скоєння даного злочину.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеської області