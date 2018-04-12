У Слов'янську поліцейські повернули додому двох маленьких мандрівників. ФОТО

У Слов'янську поліцейські повернули додому двох маленьких мандрівників. ФОТО

09:40 12.04.2018

Семирічний хлопчик разом зі своєю чотирирічною сестрою каталися на велосипеді біля будинку і поїхали геть в пошуках пригод.

Напередодні, о 18:30, схвильована мати зателефонувала в поліцію і повідомила, що близько півгодини тому пропали два її чада.

Жінка слізно просила знайти малюків. Поліцейські з групи ТОР отримали прикмети дітей, тож не гаючи ні хвилини, патрульні взялися за пошуки зниклих.

Проаналізувавши можливе місцезнаходження дітей, патрульні вирішили податися в сторону річки Казенний Торець і обійти цю територію. Там правоохоронці розділилися на групи і оминули берег річки з різних сторін.

Через деякий час поблизу берега патрульні почули дитячий плач.

Підійшовши ближче, вони виявили двох малолітніх дітей, які підходили під опис орієнтування, з велосипедами.

На щастя, дітки були в порядку, і щодо них не було скоєно протиправних дій. Вони пояснили, що хотіли погуляти біля річки, але, коли стемніло, вони втратили орієнтир, та почали плакати.

Брата з сестрою патрульні ТОРівці повернули додому вдячним батькам. А з дорослими була проведена профілактична бесіда.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська

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