У Маріуполі п’яна як чіп матір вночі вийшла з двома малюками на прогулянку. ФОТО

Двома протоколами, постановою та тимчасовим вилученням дітей завершилася нічна прогулянка п’яної матері.

Під час складання постанови за порушення ПДР о першій годині ночі, увагу патрульних привернули жіночі крики неподалік. Інспектори підійшли до молодої жінки, яка перебувала з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та виражалася нецензурною лайкою. На руках вона тримала немовля, а поруч знаходився босий хлопчик дошкільного віку.

На вимогу поліцейських надати документи або назватися, жінка почала агресивно та неадекватно себе поводити, кричати, погрожувати. Оскільки дана поведінка могла загрожувати життю та здоров’ю малечі на руках, патрульні викликали швидку та інспекторів ювенальної превенції. Під час того, як жінка почала тікати, поліцейські намагалися зупинити її, натомість громадянка вирішила вдарити поліцейського в результаті чого впустила з рук доньку на асфальт. На жінку надягнули кайданки та доставили в Центральний відділ поліції для встановлення даних, а обох дітей передали лікарям швидкої, які забрали малих до дитячого інфекційного відділення.

Матір’ю виявилась 27-річна мешканка гуртожитку по вулиці Соборній, яка за свою неадекватну поведінку отримала протоколи за статтями 173 та 185 КУпАП, а також постанову за ч.1 ст. 178 адміністративного кодексу. Матеріали справи передали інспекторам відділу поліції, які в подальшому займатимуться проблемною родиною.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Донецької області