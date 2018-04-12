На Черкащині викрадач автомобіля втрапив на ньому у смертельну ДТП. ФОТО

Заява про викрадення автомобіля ВАЗ-21063 надійшла від пенсіонера мешканця одного із сіл Маньківського району.

Чоловік розповів, що відійшов до крамниці на хвилину, а коли повернувся то побачив як невідомий від’їжджає за кермом його автівки.

У ході слідчо-оперативних заходів співробітники поліції знайшли на узбіччі біля сусіднього села розбитий викрадений транспорт і тіло самого викрадача. Вже пізніше його було встановлено.

Ним виявився 30-річний місцевий житель. З'ясувалося, що чоловік перебуваючи на підпитку викрав транспортний засіб, не впорався з керуванням і врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За даним фактом слідчим відділом Маньківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Тіло зловмисника направлено в морг.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області