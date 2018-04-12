На Миколаївщині затримані боржники, які вбили свого кредитора. ВІДЕО

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Раніше повідомлялося, що до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївський області звернулася дружина 54-річного Артура Полякова, з повідомленням про те, що 3 квітня чоловік пішов з дому та не повернувся, і місце знаходження його невідоме.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як вимагає процедура в подібних випадках.

Під час розшукових заходів оперативники Центрального відділу поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 1 з’ясували, що перед зникненням чоловік поїхав на зустріч до колишнього компаньйона, який нібито повинен був повернути борг у розмірі 50 000 євро.

Правоохоронці встановили, що до зникнення чоловіка можуть бути причетні двоє осіб, та почали проводити ряд слідчих дій і санкціоновані обшуки за місцем мешкання можливих підозрюваних, й не помилилися. В одному із гаражних приміщень, право на користування яким належить зловмиснику, оперативники вилучили автомобіль потерпілого з його особистими речами.

39-річного раніше судимого місцевого мешканця та його 32-річного спільника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Під час відтворення обстановки та обставин події один із зловмисник розповів, як усе відбувалось, та показав, де вони зі спільником сховали тіло. На вказаному спільниками місці експерти провели ексгумацію.

За узгодженням із прокуратурою обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України) та підготовлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після проведення експертних досліджень та інших слідчих дій вирішуватиметься питання про додаткову кваліфікацію події ще за кількома статтями Кримінального Кодексу України: незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинення крадіжки. Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області