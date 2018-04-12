Внаслідок ДТП на Тернопільщині 8-ро людей потрапили до лікарні. ФОТО

Внаслідок ДТП на Тернопільщині 8-ро людей потрапили до лікарні. ФОТО

12:20 12.04.2018
  • Внаслідок ДТП на Тернопільщині 8-ро людей потрапили до лікарні. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Тернопільщині 8-ро людей потрапили до лікарні. ФОТО
  • Внаслідок ДТП на Тернопільщині 8-ро людей потрапили до лікарні. ФОТО

Близько 21:20 неподалік села Будки Кременецького району не розминулося два автомобіля. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Renault Megane.

На момент автопригоди у кожному автомобілі перебувало по четверо осіб. В Renault - троє громадян Словацької Республіки та українка із Закарпаття. У іншій автівці четверо місцевих жителів.

З місця дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доправили восьмеро людей, а госпіталізували сім. У потерпілих травми середньої та легкої тяжкості - струс головного мозку, відкриті й закриті переломи ніг та плечових кісток, травми живота та шиї.

На місці події працювала експертно-криміналістична лабораторія Тернопільського НДЕКЦ, слідчо-оперативна група ГУНП та Кременецького відділу поліції. У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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