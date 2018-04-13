Харківська поліція встановлює свідків ДТП із тяжкими наслідками. ФОТО

Харківська поліція встановлює свідків ДТП із тяжкими наслідками. ФОТО

01:00 13.04.2018
  • Харківська поліція встановлює свідків ДТП із тяжкими наслідками. ФОТО
  • Харківська поліція встановлює свідків ДТП із тяжкими наслідками. ФОТО
  • Харківська поліція встановлює свідків ДТП із тяжкими наслідками. ФОТО

Увага! Встановлюються свідки події.

13 вересня 2017 року близько 19:30 на проспекті Московському в районі будинку № 102 автомобілем «Subaru Forester» було здійснено наїзд на пішохода, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження.

До теперішнього часу постраждалий знаходиться важкому стані.

Для повного та об’єктивного розслідування вказаного факту, поліція звертається до усіх громадян, які стали свідками вказаної дорожньо-транспортної події та тих, хто може надати будь-яку корисну інформацію, повідомляти її за телефоном 715-71-60, або звертатися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22 до слідчого Ігоря Юійовича Черкашина.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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