На Полтавщині автокран врізався у приватний будинок, є поранені. ФОТО
На Полтавщині автокран врізався у приватний будинок, є поранені. ФОТО
Подія сталася в селі Сем’янівка Полтавського району
За попередньою інформацією, на спуску з гори у автомобіля КРаЗ відмовили гальма, і транспортний засіб в'їхав у житловий будинок.
Вистрибуючи з КРаЗу, 30-річний водій отримав травму ноги і доставлений до медичного закладу. У результаті ДТП, пошкоджено лінію газопостачання. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
Правоохоронці з’ясовують обставини аварії.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області