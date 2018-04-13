На Полтавщині автокран врізався у приватний будинок, є поранені. ФОТО

Подія сталася в селі Сем’янівка Полтавського району

За попередньою інформацією, на спуску з гори у автомобіля КРаЗ відмовили гальма, і транспортний засіб в'їхав у житловий будинок.

Вистрибуючи з КРаЗу, 30-річний водій отримав травму ноги і доставлений до медичного закладу. У результаті ДТП, пошкоджено лінію газопостачання. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясовують обставини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області