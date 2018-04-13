У Києві пильний дільничний затримав кишенькового крадія-іноземця. ФОТО

У Києві пильний дільничний затримав кишенькового крадія-іноземця. ФОТО

11:40 13.04.2018
  • У Києві пильний дільничний затримав кишенькового крадія-іноземця. ФОТО
  • У Києві пильний дільничний затримав кишенькового крадія-іноземця. ФОТО
  • У Києві пильний дільничний затримав кишенькового крадія-іноземця. ФОТО
  • У Києві пильний дільничний затримав кишенькового крадія-іноземця. ФОТО

Злодій непомітно витягнув із кишені куртки чоловіка гаманець із грішми та банківськими картками.

У ході відпрацювання території дільничний офіцер поліції на вулиці Драйзера помітив підозрілого чоловіка та вирішив прослідкувати за ним.

Іноземець підійшов до чоловіка в кафе та, прикривши своєю курткою руку, непомітно витягнув гаманець. До правопорушника відразу ж підійшов поліцейський та попросив показати кишені. Чоловік відмовився та нічого не пояснив.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для документування події. Правопорушника доставили до управління поліції. Затриманий – 45-річний громадянин іншої держави.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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