Поліція Донеччини виявила будинок, де людей катували та тримали на цепку. ФОТО

Три доби тримали в ошийнику на цепку, лупцювали, штрикали ножем та примушували виконувати роботу по господарству. Саме таке покарання власники будинку визначили для підсобних робітників, які не догодили їм та не впорались із ремонтними роботами.

До Рубіжанського відділу поліції за допомогою звернувся місцевий мешканець, який розповів про те, що за наказом власників будинку, які найняли його та ще чотирьох чоловіків виконувати ремонтні роботи у будинку та господарчих спорудах, його утримували на цепку, били, катували та примушували працювати.

Слідчі слідчого управління та Рубіжанського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури за участю оперативних працівників карного розшуку та управління по боротьбі з торгівлею людьми провели процесуальні дії, спрямовані на документування та збір доказів щодо злочинної діяльності власників будинку та підсобних робітників, які за наказом господарів незаконно утримували та знущались над двома своїми ж колегами-заробітчанами.

Даний факт внесений до ЄРДР за ч. 2 статті 146 КК України «Незаконне позбавлення волі». Наразі встановлені як організатор злочину – власниця будинку, так і усі учасники кримінального правопорушення. Продовжується проведення слідчих дій, встановлюються усі обставини події та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області