На Волині автомобіль під час ДТП вилетів у річку, є загиблі. ВІДЕО

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Учора, 12 квітня, в селі Рованці Луцького району автомобіль «ГАЗ-24» з'їхав в річку. Внаслідок автопригоди водій загинув.

За кермом автомобіля перебував 56-річний лучанин. Рухаючись автомобілем вздовж берега річки Стир, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з'їхав у річку.

Внаслідок автопригоди водій загинув, 67-річний пасажир автомобіля, власник транспортного засобу, не постраждав.

«Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У рамках досудового провадження слідчі з'ясовують усі обставини трагедії», - повідомив Юрій Угланов, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Волинській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

