У Рівному оголошено про підозру молодику, яку затримали під наркотиками та зі зброєю. ФОТО

В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 24-річний житель обласного центру, якого учора, 12 квітня затримали патрульні поліцейські на залізничному вокзалі Рівного з небезпечними предметами у сумці.

Нагадаємо, близько 15 години під час пішого патрулювання на патрульні помітили підозрілих осіб з ознаками наркотичного сп'яніння. Під час поверхневої перевірки у 24-річного рівнянина виявили предмети ззовні, схожі на холодну зброю та гранату. Екіпаж патрульних викликав слідчо-оперативну групу та працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області.

Місце події огородили та негайно евакуювали людей з приміщення.

За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що у сумці знаходилася бойова граната РГД-5, запал та два ножі. Небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу.

Молодика затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Слідчі Рівненського відділу поліції повідомили рівнянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та підготували клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до семи років. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події, зокрема походження вибухонебезпечних предметів.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області