Поліція розслідує факт пошкодження 14 могил на цвинтарі у Конотопі. ФОТО

Зловмисник пошкодив на одному з міських кладовищ Конотопа 14 надмогильних пам‘ятників. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження та сподівається на допомогу небайдужих громадян.

До чергової частини Конотопського відділу поліції звернулася одна з місцевих жительок та повідомила, що на міському цвинтарі по вул. Вирівській, за яким вона доглядає, невідома особа пошкодила та побила надмогильні пам’ятники та хрести більше ніж на 10 могилах.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що по обидві сторони від центральної алеї на кладовищі в кількох місцях повалені, побиті та поламані надмогильні пам’ятники, плити, хрести на 14 похованнях.

«Судячи з характеру та локалізації пошкоджень, зловмисник не обирав поховання за якоюсь логікою чи принципом, а зробив це, швидше, знічев’я, - говорить заступник начальника Конотопського відділу поліції Марина Панова. - Особливо цинічним цей вчинок виглядає на фоні того, що саме зараз триває поминальний тиждень, коли кожен іде на кладовище, щоб вшанувати пам’ять померлих родичів та близьких».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою), санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу розміром до 3400 грн, або ж обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років.

Поліцейськими проводяться першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника, та сподіваються на допомогу небайдужих громадян. Якщо комусь з них відома інформація стосовно особи правопорушника, чи обставин скоєння злочину, прохання повідомити про це за телефонами Конотопського відділу поліції: (05447) 6-20-09, 6-22-09, (050) 307-98-84, (068) 07-02-174, або на спецлінію поліції «102».

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За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області