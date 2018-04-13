Солодку парочку квартирних крадіїв затримала поліція Житомирщини. ФОТО

Жителя Київщини та його співмешканку із Запоріжжя, підозрюваних у вчиненні близько десятка крадіжок у м. Житомирі, оперативники карного розшуку ГУНП в області спільно з працівниками кримінальної поліції Житомирського відділу поліції затримали 11 квітня у м. Бердянську.

У результаті проведення обшуку за місцем проживання співмешканців у м. Броварах Київської області правоохоронці вилучили речові докази їх злочинної діяльності. Досудове розслідування триває.

– У ході аналізу відомостей, зібраних під час роботи над розкриттям низки квартирних крадіжок, зареєстрованих у м. Житомирі упродовж січня-лютого, ми дійшли висновку, що до окремих із цих злочинів можуть бути причетні одні і ті ж самі особи. На це вказували характерне проникнення до осель житомирян, власне крадіжки з них негабаритних цінностей, слідова інформація, схожість свідчень мешканців багатоповерхівок тощо. Тож відпрацьовуючи, аналізуючи й зіставляючи усі деталі, ми вийшли на слід можливих злодіїв, - розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини Сергій Крупєй.

Правоохоронці обґрунтовано запідозрили у причетності до окремих квартирних крадіжок у Житомирі жителів іншої області: раніше судимого за аналогічні злодіяння 39-річного жителя Київщини та його 27-річну співмешканку родом із Запоріжжя.

Хоча, як було встановлено, парочка проживала у м. Броварах, житомирські оперативники за тією адресою співмешканців не застали.

У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів житомирські поліцейські виявили підозрюваних у Бердянську, де 11 квітня їх було затримано.

У ході досудового розслідування було з'ясовано, що співмешканці-гастролери приїжджали до Житомира на певний час і оселялися у готелі. Для злодійського промислу обирали багатоповерхівки: чоловік у під'їзді вивчав замки на вхідних дверях, а потім сигналізував жінці, що лишалася зазвичай зовні, і та по домофону набирала потрібну квартиру. Якщо господарів вдома не було, підозрюваний відмикав замки спеціальними засобами і напаковував сумки цінностями, які можна було винести з квартири, не привернувши до себе зайвої уваги. Викрадене співмешканці перепродували для заробітку на наркотики, оскільки обоє наркозалежні.

У ході санкціонованого обшуку у м. Броварах за місцем проживання парочки правоохоронці вилучили частину викрадених речей та інші речові докази.

У рамках досудового розслідування, що триває за ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ, поліцейські встановили причетність затриманих до близько десяти подібних фактів у м. Житомирі. Перевірка підозрюваних та з'ясування інших обставин триває.

За чинним законодавством співмешканцям-«домушникам» може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

