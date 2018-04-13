Під час потрійної ДТП на Волині дістала поранення жителька Житомирщини. ФОТО

На вулиці Набережній у Луцьку зітнулися три автомобілі. Внаслідок автопригоди травмувалося двоє людей. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

Пригода трапилася по обіді, 47-річний лучанин, керуючи «Volkswagen Transporter», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком «Volkswagen Jetta», під керуванням 33-річного місцевого жителя, після чого врізався в припаркований на узбіччі «Volkswagen LT».

У результаті зіткнення водій автомобіля «Volkswagen Transporter» та його пассажирка, 47-річна жителька Житомирської області, отримали тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області