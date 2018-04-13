У Покровську, що на Донеччині, легковик збив дитину. ФОТО

У Покровську, що на Донеччині, легковик збив дитину. ФОТО

19:00 13.04.2018
  • У Покровську, що на Донеччині, легковик збив дитину. ФОТО
  • У Покровську, що на Донеччині, легковик збив дитину. ФОТО
  • У Покровську, що на Донеччині, легковик збив дитину. ФОТО

13-річна дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу і потрапила під колеса автомобіля.

Потерпіла отримала забої та садна. Наразі здоров’ю дівчини нічого не загрожує, вона знаходиться вдома. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.

До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з центральних вулиць міста сталося ДТП.

Поліцейські встановили, що на пішохідному переході на дівчинку-пішохода наїхав автомобіль «Кіа Ріо», яким керував 30-річний чоловік.

На місце одразу була викликана швидка допомога, постраждалу доправили до лікарні. На щастя, дитина отримала незначні травми і зараз перебуває на амбулаторному лікуванні.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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