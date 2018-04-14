Підозрюваного у кривавому вбивстві затримала поліція в Ужгороді. ФОТО

Днями, близько 20-ї години, на лінію 102, надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень мешканцю Минаю, які призвели до смерті.

За отриманими зовнішніми прикметами, патрульні швидко зорієнтувались і вже за деякий час знайшли ймовірного вбивцю.

Чоловік, весь забруднений в крові йшов по проспекту Свободи. За попередніми даними, на фоні нетверезої сварки, підозрюваний наніс хлопцеві два ножові поранення, після чого втік з місця події.

Патрульні затримали ймовірного зловмисника і викликали слідчо-оперативну групу. Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області