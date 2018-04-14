На Харківщині водій жахливо загинув під час пожежі в автомобілі. ФОТО

На Харківщині водій жахливо загинув під час пожежі в автомобілі. ФОТО

19:00 14.04.2018
  • На Харківщині водій жахливо загинув під час пожежі в автомобілі. ФОТО
  • На Харківщині водій жахливо загинув під час пожежі в автомобілі. ФОТО

О 17:15 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території біля села Вишневе Балаклійського району. Люди, які перебували на кладовищі, побачили як палає легковик.

На місце виклику були направлені: 1 відділення 30-го Державного пожежно-рятувального посту ДСНС та добровільна пожежна команда ПАТ «Балаклійське ХПП» із села Вишневе. Першими прибули добровольці, які встановили, що на ґрунтовій автодорозі повністю горів автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія». Вони негайно подали пожежний ствол і вже о 17:38 загасили вогонь. В ході обстеження об’єкту пожежі в його салоні було виявлене обгоріле тіло власника, 1938 року народження.

Попередньою перевіркою встановлено, що загоряння сталось в відсіку двигуна під час руху автомобіля. Ймовірною його причиною є коротке замкнення електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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