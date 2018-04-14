Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО

Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО

20:00 14.04.2018
  • Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО
  • Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО
  • Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО
  • Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО
  • Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО
  • Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО

В результаті події двоє осіб доставлені до Харківської лікарні швидкої невідкладної допомоги.

У 33-річного чоловіка медики констатували поранення верхніх та нижніх кінцівок, 48-річний чоловік отримав забої та рани обличчя.

До Київського відділу поліції надійшла інформація від громадян про те, що по вулиці Чайковського відбувається бійка та чути постріли.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП. Попередньо встановлено, що конфлікт виник між вдома групами громадян, його причина зараз з’ясовується.

До відділу поліції доставлено 7 осіб, учасників даної події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.