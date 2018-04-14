Поліція розслідує бійку зі стріляниною та двома пораненими у Харкові. ФОТО

В результаті події двоє осіб доставлені до Харківської лікарні швидкої невідкладної допомоги.

У 33-річного чоловіка медики констатували поранення верхніх та нижніх кінцівок, 48-річний чоловік отримав забої та рани обличчя.

До Київського відділу поліції надійшла інформація від громадян про те, що по вулиці Чайковського відбувається бійка та чути постріли.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП. Попередньо встановлено, що конфлікт виник між вдома групами громадян, його причина зараз з’ясовується.



До відділу поліції доставлено 7 осіб, учасників даної події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

