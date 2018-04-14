У Чернігові затримано п’яного хулігана, який погрожував ножем патрульним. ФОТО

Нещодавно, близько восьмої вечора, на лінію «102» зателефонував чернігівець та поскаржився на свого 40-річного сина – той, будучи п’яним, вчинив сварку з батьком.

На місце направили екіпаж патрульної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, у дворі приватного будинку поліцейські побачили двох громадян. Чоловік молодший за віком із явними зовнішніми ознаками алкогольного сп’яніння поводився агресивно: голосно кричав та погрожував фізичною розправою літньому чоловікові. З’ясувалося, що це і є батько-заявник та його син.

Побачивши патрульних, агресивний чоловік переключив свою увагу на них: став нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців та погрожувати їм розправою. На неодноразові заклики патрульних заспокоїтися і припинити протиправні дії він не реагував.

Якоїсь мити дебошир схопив предмет, схожий на кухонний ніж, та направився у бік поліцейських, розмахуючи ним, окрім того, він намагався поцілити в одного з патрульних. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» патрульні застосували до правопорушника фізичну силу та наручники. Лише після цього він трохи вгамувався.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Після огляду в медзакладі, де був підтверджений факт алкогольного сп’яніння, правопорушника доставили до Чернігівського відділу поліції.

За фактом подій у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Чернігівської області

