На Кіровоградщині патрульні врятували собачку від вірної смерті. ФОТО

Біля села Шостаківка патрульні виявили собачку, яка нерухомо лежала на трасі. Лише поглядом бідолаха просила про допомогу, але ніхто не звертав на неї увагу – усі поспішали по своїм справам.

Ймовірно, її збило авто, коли вона перебігала дорогу. Тому кудлатій потрібна була негайна допомога ветеринарів.

Кропивницькі патрульні потурбувались про неї і доставили до Ветеринарно-Реабілітаційного центру організації захисту тварин «БІМ» у місті Кропивницькому. Там активісти виявили у пацієнтки численні переломи кінцівок, незліченну кількість паразитів і надали першу допомогу.

Жахлива пригода чотирилапої вже позаду. Тепер її називають Веснянка і активно лікують.

Велика подяка активістам організації захисту тварин «БІМ» за відданість справі і готовність завжди прийти на допомогу братам нашим меншим.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кіровоградської області