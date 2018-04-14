У Харкові під мостом знайшли заховане у мішок тіло людини. ФОТО

У Харкові під мостом знайшли заховане у мішок тіло людини. ФОТО

09:00 14.04.2018
  • У Харкові під мостом знайшли заховане у мішок тіло людини. ФОТО
  • У Харкові під мостом знайшли заховане у мішок тіло людини. ФОТО
  • У Харкові під мостом знайшли заховане у мішок тіло людини. ФОТО

11 квітня о 08:00 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що під мостом на площі Фейєрбаха лежить підозрілий мішок.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Московського відділу поліції, оперативні служби та кінологи.

Як розповів начальник Московського ВП міста Харкова Євген Драка, працівники поліції виявили у мішку тіло чоловіка. За документами, які знаходилися у одязі загиблого, встановлено його особу. Ним виявився харків’янин 1967 року народження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тіло направлено на розтин для встановлення причин смерті. Усі обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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