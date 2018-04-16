Під час ДТП на Одещині загинула дитина та поранені троє людей. ФОТО
Під час ДТП на Одещині загинула дитина та поранені троє людей. ФОТО
Напередодн,і близько дев’ятої години ранку, на київській трасі біля с. Старі Маяки автомобіль Renault Logan під керуванням водія-жінки зіткнувся з металевою огорожею (відбійником).
В результаті аварії один з пасажирів транспортного засобу – хлопчик 2007 року народження - загинув.
Ще троє (жінка та двоє чоловіків) - отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Сама водій від госпіталізації відмовилася.
Зараз на місці події працювали поліцейські.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області