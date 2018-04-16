Під час ДТП на Одещині загинула дитина та поранені троє людей. ФОТО

Напередодн,і близько дев’ятої години ранку, на київській трасі біля с. Старі Маяки автомобіль Renault Logan під керуванням водія-жінки зіткнувся з металевою огорожею (відбійником).

В результаті аварії один з пасажирів транспортного засобу – хлопчик 2007 року народження - загинув.

Ще троє (жінка та двоє чоловіків) - отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Сама водій від госпіталізації відмовилася.

Зараз на місці події працювали поліцейські.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області