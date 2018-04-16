На Харківщині продавчиню вбили кількома ударами пляшки по голові. ФОТО

Працівники Основ’янського відділу поліції оперативно затримали за скоєння тяжкого злочину 42-річного жителя міста Люботин.

На даний він знаходиться під вартою.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів Основ’янського району скоєно напад на жінку.

На місце події виїжджало керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські встановили, що у крамниці стався конфлікт між продавчинею та покупцем.

Під час сварки зловмисник схопив скляну пляшку, якою наніс жінці кілька ударів. Чоловік заволодів грошима з каси у сумі близько 600 гривень, після чого залишив місце події. Потерпіла у тяжкому стані була доставлена до лікарні, проте через велику крововтрату 55-річна жінка померла.



Як зазначив начальник Основ’янського відділу поліції Ігор Колінко, в ході проведення розшукових заходів оперативники за лічені години затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину.



Слідчим відкриті кримінальні провадження за п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає тюремне ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. На даний час зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєному.



Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області