У Миколаєві невідомі підірвали гранату у приміщенні автосалону. ФОТО

Вчора, 15 квітня, о 04:20 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від приватного підприємця, про те що на території його автосалону по вул. Троїцькій, 107 стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна будівлі.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти вибухового пристрою, чеку від гранати, та направили їх на дослідження.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.194 «Умисне знищення або пошкодження майна» санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Встановлюються усі обставини злочину, особи, причетні до його вчинення, а також свідки.

Корисну для слідства інформацію прохання повідомляти до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. 12 Поздовжня 42А або за телефонами (0512) 21-61-11, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області