Семеро людей дістали поранення під час нічної ДТП у Харкові. ФОТО

Семеро людей дістали поранення під час нічної ДТП у Харкові. ФОТО

10:00 16.04.2018
  • Семеро людей дістали поранення під час нічної ДТП у Харкові. ФОТО
  • Семеро людей дістали поранення під час нічної ДТП у Харкові. ФОТО

Минулих вихідних, близько 00:30, до Московського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП, яка сталась на перехресті вулиць Акадeміка Павлова та Мeханізаторська.

В результаті зіткнення двох автомобілів марки «ВАЗ» бригадою швидкої мeдичної допомоги до травмпункту 17-ої лікарні із забоями та саднами був доставлений 29-річний водій. Інших постраждалих – 22-річного водія та пасажирів, серед яких 4 жінок та один чоловік,  доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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