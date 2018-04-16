Одна жінка загинула та ще одна поранена під час ДТП на Полтавщині. ФОТО

Автомобільна аварія трапилася у селі Білоцерківка Великобагачанського району на автомобільній дорозі Київ – Харків – Довжанський.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-2104 (під керуванням 25-річного полтавця) та Volkswagen, за кермом якого перебував 32-річний чоловік.

Унаслідок ДТП на місці події загинула 44-річна пасажир ВАЗа, 25-річна пасажир тієї ж автівки отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Працівники поліції встановлюють причини та обставини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області